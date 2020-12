Lewis Hamiltoni asemel istub Mercedese rooli Williamsi piloot

Hamilton ei saa Sakhiri GP-etapil võistelda, kuna nakatus koroonaviirusega. Mercedes ja Williams jõudsid kokkuleppele, mille tulemusele sõidab Russell selle etapi Mercedeses ja Williamsis saab võimaluse Aitken.

Russell on 2016. aastast kuulunud Mercedese noorteprogrammi, kuid vajas Hamiltoni asendamiseks luba ka praeguselt tööandjalt Williamsilt. Autospordi teatel kehtib praegune kokkulepe küll vaid Sakhiri GP kohta, kuid juhul kui Hamilton ei ole piisavalt terve, et hooaja viimaseks etapiks Abu Dhabis naasta, asendab teda ka siis Russell.

"Tahan tänada kõiki Williamsis, et nad mulle selle võimaluse andsid," ütles Russell, kellel on Williamsiga leping 2021. aasta lõpuni. "Võin küll sel nädalavahetusel võistelda teises vormis, aga olen siiski Williamsi sõitja ja elan neile kaasa. Minu jaoks on see suurepärane võimalus õppida praeguselt parimalt meeskonnalt ja naasta enda tiimi parema sõitjana."

Aitken võistleb muidu F2 sarjas, aga ta on varem vormel-1 testidel sõitnud nii Renault' kui Williamsi autodega ning sel hooajal osales ta Austria GP-l treeningul.