Viimaseks etapiks naasta ihkavat Hamiltoni ootab võidujooks ajaga

Koroonaviirusega nakatunud ja seetõttu Sakhiri GP vahele jätnud vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton loodab hooaja viimasel etapil Abu Dhabis taas Mercedese rooli keerata, kuigi selleks on vaja täita karmid nõuded.

Hamilton andis positiivse proovi 1. detsembril, Sakhiri GP-l asendas Mercedeses teda Williamsi sõitja George Russell. Seitsmekordne maailmameister peab andma negatiivse proovi, enne kui võib Bahreinist karantiinist lahkuda.

"See on olnud üks raskemaid nädalaid, mille olen viimasel ajal pidanud läbi elama," rääkis Hamilton sotsiaalmeediasse postitatud videos. "Olen keskendunud taastumisele ja enda vormis hoidmisele."

Hamiltoni sõnul tundis ta end teisipäeval hästi ja tegi esimese diagnoosijärgse trenni. "Tahtsin kõigile teada anda, et minuga on kõik korras ja loodan, et saan peatselt autosse naasta," lisas britt

Isegi kui Hamilton annab õigeks ajaks negatiivse koroonatesti, peab ta Ühendemiraatide võimudelt riiki sisenemiseks saama eriloa, sest vormelikarusselliga seotud inimestel oli Bahreinist Abu Dhabisse lubatud reisida vaid spetsiaalselt selleks puhuks mõeldud esmaspäevaste lendudega.

Abu Dhabis peaks Hamilton enne Mercedese boksi siirdumist viibima veel 48 tundi karantiinis, F1 reeglite järgi ei pea ta osalema vabatreeningutel, kuid põhisõidule pääsemiseks peab ta kindlasti sõitma laupäevases kvalifikatsioonis.

Kui britt õigeks ajaks ei parane, keerab ka hooaja viimasel etapil Mercedese rooli Russell.