Sergio Perezest saab Red Bulli sõitja

Red Bulli vormel-1 võistkond andis reedel teada, et järgmisel hooajal asendab tiimis Alexander Albonit mehhiklane Sergio Perez.

30-aastase Pereze koha Racing Pointis (uuest aastast Aston Martin) võtab neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, Albonist saab uuel aastal Red Bulli testi- ja varusõitja. Red Bulli teiseks piloodiks on hollandlane Max Verstappen.

Lõppenud hooajal sai Perezest alles teine vormel-1 sarjas etapivõidu teeninud mehhiklane, kui ta triumfeeris Sakhiri GP-l. Lisaks lõpetas ta Türgis teisel kohal ning Sotši ja Eifeli GP-del neljandana. Head tulemused andsid Perezele MM-sarja üldarvestuses lõpuks Verstappeni järel neljanda koha.

"Olles analüüsinud kõiki asjakohaseid andmeid, oleme otsustanud, et Sergio on 2021. aastal Maxi kõrval õigeks valikuks. Alex on meie tiimi hinnatud liige ja ta jätkab testi- ja reservsõitjana, keskendudes masina arendamisele," rääkis Red Bulli tiimipealik Christian Horner.

"Olen Red Bullile äärmiselt tänulik, et mulle selline võimalus anti. Olen vormelikarusselliga lliitumisest saadik unistanud võimalusest sõita MM-tiitlite nimel võitleva meeskonna eest," kommenteeris Perez.