Ogier ei hindaks tänavust MM-tiitlit eelnevatega võrdväärselt

Toyota piloot on enne hooaja viimast etappi Monzas võistkonnakaaslase Elfyn Evansi järel teisel positsioonil. Võidukihutamine Itaalias oleks koroonaviiruse pandeemiast räsitud hooaja seitsmes, aga ühtlasi juba viimane.

Ogier'lt küsiti, kas tänavune MM-tiitel on sama palju väärt kui varasemad? "See on keeruline küsimus, millele vastata. Lõpuks on meil kõigil olnud ühesugune šanss nendel mini-meistrivõistlustel osaleda ja kes iganes lõpetab esimesena, on hooaja kokkuvõttes võitja," vastas prantslane väljaandele Autosport.

"Kuidas sa teda nimetad? Nad on ikkagi WRC sarja võitjad. Aga muidugi, kui mina peaksin Monza ralli järel esimene olema, siis ma ei hinda seda sama kõrgelt kui oma eelmisi," lisas Ogier.

"Aga lõpuks tuleb meil eriolukorraga hakkama saada ja ma ütlen lihtsalt, et kahju et meil ei olnud rohkem rallisid - kaheksat või üheksat -, sest see oleks jätnud rohkem meistrivõistluste mulje, aga see on juba teine teema."

Ogier'l on veel võimalus ka nn "päris" maailmmameistritiitlit püüda, sest hiljuti pikendas ta Toyotaga lepingut. "Üldiselt olen Yarisega rahul - pole ühtki suurt probleemi või asju, mida sooviksin auto juures täiesti ära muuta," kiitis kuuekordne maailmameister.

"Sel hooajal pole meil olnud võimalust palju kilomeetreid sõita - seni vaid kuus rallit ja mõned testid. Nii et võimalus sõita sama autoga veel üks tõeline täishooaeg on väga tore."

Monza ralli sõidetakse 3.-6. detsembril. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel. Pühapäevast punktikatset näeb ka ETV2 vahendusel.