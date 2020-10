Hyundai boss plaanib Monzas kaasata salapärase üllatusmehe

Hyundai autorallimeeskonna pealik Andrea Adamo vihjas, et võib hooaja viimaseks etapiks Monzas tuua rooli taha ka ühe tõmbenumbri. Keda itaallane täpsemalt silmas peab, jätab ta aga enda teada.

Adamo sõnul järgmisele etapil Belgias lisaks tavalistele sõitjatele lisaautosid ei tule. Küll aga on see võimalik Monza Rally Show'l, mille toetaja on Hyundai juba pikaajaliselt olnud.

"Kui ma seda teen, siis on sel mitmeid põhjuseid. Ma ei tea, kas sellest on abi MM-sarja sõitjate arvestuses - peame reegleid vaatama -, aga rohkem autosid on võimalik. Rohkem WRC autosid oleks suurepärane," lausus ta DirtFishi vahendusel.

"Mul on sobiv külaline, kes tõstaks huvi. Peame kasutama võimalusi, et inimesed MM-sarja tähele paneks. Ma ei salga, et töötan koos kellegiga selle nimel. Aga ma ei ütle, kellega."

Kui temalt küsiti, kas tegemist on Valentino Rossiga, vastas Adamo: "Ma ei räägi teile."

Kui küsiti, kas ta kaalub Craig Breeni või Dani Sordo kaasamist, vastas Adamo: "Breen ja Sordo? Ma ei tea. Ma ei ole sellele kunagi mõelnud. Võib-olla."

Autoralli MM-sarja etapp Monzas toimub 4.-6. detsembril.