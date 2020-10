Prantsusmaal jätkatakse tippspordi võistluste läbiviimist

"Lähinädalad on rasked nii majanduslikult kui ka inimlikult," lausus Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu parlamendi istungil. "Seetõttu soovin kinnitada, et profispordi jätkumine on tagatud."

Prantslaste otsus tähendab, et jätkuda saavad jalgpalli kõrgliiga mängud, laupäeval toimub ragbi suurturniiri Six Nations lahing Prantsusmaa - Iirimaa ja esmaspäeval algab Pariisi Mastersi tenniseturniir.

"Tippsportlastel on lubatud treenida," lausus Maracineanu. "Ja nad võivad ka võistelda, sest töistel põhjustel reisimine on lubatud."

Kui kevadel kehtestati eriolukord, siis tippspordile erandit ei tehtud ning seetõttu seiskusid mängud jalgpalli kõrgliigas ja edasi lükkusid nii Prantsusmaa lahtised tennises kui ka Tour de France.

Ulatuslik sulgemine tähendab seda, et inimesed saavad kodust väljas käia üksnes pakilisteks igapäevavajadusteks nagu esmatarbekaupade soetamine, arstiabi saamine ja lisaks võib kuni üks tund päevas tegeleda ka spordiga.

Prantsusmaa jalgpalliliigas on edasi lükatud algselt reedele planeeritud kohtumine Marseille Olympique - RC Lens, sest enam kui kümme Lensi jalgpallurit on andnud positiivse koroonaproovi.

Sarnaselt suuremale osale maailmast on riigi koroonanäitajad läinud sel sügisel järsult üles.