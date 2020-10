Rohkelt eksinud Kontaveit jäi avasetis koguni 0:5 taha ja võitis esimese geimi alles siis, kui mängitud oli täpselt 30 minutit. Seejärel oli aga Sorribes Tormo enda servil väga kindel ja võitis avaseti 6:1.

Teises setis oli Kontaveit oluliselt kindlam ja pääses 3:0 ette, aga Sorribes Tormo viigistas seisu. Kontaveidil oli hispaanlanna servil murdepall, et 4:2 juhtima asuda, aga tal ei õnnestunud seda ära kasutada. 4:3 eduseisul oli Kontaveidil taas murdepall, aga hispaanlanna suutis selle päästa ja siis hoopis Kontaveidi servi murda, asudes 5:4 juhtima. Enda pallingul vormistas Sorribes Tormo võidu esimesel matšpallil.

"Ma ei suuda seda uskuda! Olen väga-väga õnnelik, mängisin väga hästi," õhkas Sorribes Tormo, kes puhkes võidu järel pisaraisse. "Olin kogu mängu rahulik, mängisin hästi. Püüan nautida, see on olnud väga hea nädal!"

Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Sorribes Tormole on see Ostravas neljas järjestikune võit, ühtlasi karjääri esimene võit Kontaveidi üle.

Kontaveit tegi mängu jooksul koguni 40 lihtviga, äralöökidest teenis ta 25 punkti. Sorribes Tormo sai kirja üheksa äralööki ja 11 lihtviga. Kontaveit servis ka ühe ässa ja tegi kaks topeltviga, hispaanlanna saldosse jäi kolm topeltviga. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 48 ja Sorribes Tormo 68.

Sorribes Tormo kasutas üheksast murdepallist neli, Kontaveit realiseeris kuuest murdevõimalusest ühe.

ANETT KONTAVEIT - SARA SORRIBES TORMO

Enne mängu:

24-aastane Kontaveit sai Ostravas avaringis raske 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) võidu venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.) üle, seejuures päästis eestlanna ka kaks matšpalli.

Kaks nädalat tagasi 24. sünnipäeva tähistanud Sorribes Tormo on Ostravas saanud juba kolm võitu – hispaanlanna alustas kvalifikatsioonist, kus alistas esmalt rumeenlanna Ana Bogdani (WTA 92.) 6:4, 6:4 ning sai siis 4:6, 5:2 seisul loobumisvõidu valikvõistlustel viiendana asetatud venelanna Anna Blinkovalt (WTA 61.). Põhiturniiri avaringis oli Sorribes Tormo 6:1, 6:3 parem poolatar Magda Linette'ist (WTA 40.).

Omavahel on Kontaveit ja Sorribes Tormo mänginud kolmel korral ja kõik senised matšid on võitnud Kontaveit. Viimati olid nad vastamisi tänavustel Austraalia lahtistel, kus Kontaveit jäi peale 6:2, 4:6, 6:1. See on ka ainus kord, kui Sorribes Tormo on Kontaveidi vastu seti võitnud.

Ka nende kaks esimest omavahelist mängu olid kõva kattega väljakul – mullustel USA lahtistel jäi Kontaveit peale 6:1, 6:1 ja eelmise aasta Austraalia lahtistel alistas ta hispaanlanna 6:3, 6:2.