Anett Kontaveit lõpetab hooaja Linzi WTA turniiril

Praeguse seisuga toimub Linzis hooaja viimane WTA turniir. Lisaks Kontaveitile osalevad võistlusel Arina Sabalenka (WTA 12.), Elena Rõbakina (WTA 19.), Marketa Vondrousova (WTA 20.), Elise Mertens (WTA 21.), Jennifer Bradly (WTA 26.), Dajana Jastremska (WTA 29.), Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.), Veronika Kudermetova (WTA 47.) ja Nadia Podoroska (WTA 48.).

Here we go ‼️



Our complete entry list for the 30th edition of the #wtalinz ☑️



Who are you rooting for?@wta | ???????? ???? pic.twitter.com/oY2cJLMorx