Kontaveit kohtub järgmisena tuttava hispaanlannaga

24-aastane Sorribes Tormo alistas enda avaringi kohtumises maailma 40. reketi Magda Linette'i tund ja 14 minutit kestnud matšis numbritega 6:1, 6:3.

Kontaveit, kes sai avaringis raske 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) võidu venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.) üle, on Sorribes Tormoga varasemalt kohtunud kolmel korral ning kõigil kordadel on edu saatnud eestlannat.

Kaks osapoolt mängisid viimati omavahel tänavustel Austraalia lahtistel teises ringis, kus Eesti esireket võidutses numbritega 6:2, 4:6, 6:1. Eelmisel aastal mindi omavahel vastamisi nii US Openil kui ka Austraalia lahtistel: New Yorgis võitis Kontaveit 6:1, 6:1, Austraalias aga 6:3, 6:2.