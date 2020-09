Endine tipptennisist: Murray peaks lõpetama vaid enda peale mõtlemise

Murray pääses Prantsusmaa lahtistele vabapääsmega, kuid sai kohe avaringis suure kaotuse Stan Wawrinkalt tulemusega 1:6, 3:6, 2:6.

"Ma olen natuke pettunud. Kas Murrayl on üldse õigust olla väljakul, kui ta niimoodi mängib? Mina olin samuti, kuigi poleks pidanud olema ja see oli minu karjääri suurim viga," avaldas Wilander Eurospordile. "Ma arvan, et Murray peaks lõpetama enda peale mõtlemise ja mõtlema sellele, kes ta oli. Kas tal on praegu õigust võtta vabapääsmeid ära noorte mängijate nina alt?"

Murray naasis üksikmängus võistluskarussellile mullu peale arvukaid puusaoperatsioone. Oktoobris võitis ta Antwerpis toimunud turniiri, mis andis lootust, et endine esireket võib maailma tippu tagasi tõusta. Pühapäevane Prantsusmaa lahtiste avamäng näitas aga, et soovitud tase on veel väga kaugel.

"Muidugi on raske loobuda, aga anda meile kõigile mängimisega lootust? See pole ka õige," jätkas Wilander. "Ma armastan seda, et ta on väljakutel ja üritab, aga loodetavasti ta ise saab aru, miks ta seda kõike teeb."