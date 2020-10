Demare teenis Girol neljanda etapivõidu, liidrina jätkab Almeida

Tänavusel Girol neljanda etapivõidu pälvinud Prantsusmaa meister edestas finišijoonel eilsel etapil esimeseks tulnud Peter Saganit (Bora-Hansgrohe) ja Kolumbia ratturit Alvaro Jose Hodegi (Deceuninck-Quick Step).

Tuuri üldliidrina jätkab täna 22. koha saanud portugallane Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), kelle edu teist kohta hoidva hollandlase Wilco Keldermani (Team Sunweb) ees on 34-sekundiline. Kolmas on hispaanlane Pello Bilbao (Bahrain-McLaren; +0.43).

Tanel Kangert (EF Pro Cycling) lõpetas täna 80. kohal, kaotades võitjale ühe minutiga. Kokkuvõttes jätkab Kangert oma meeskonna parimana 27. positsioonil, jäädes liidrist maha 26 minuti ja 22 sekundiga.

Itaalia velotuur jätkub neljapäeval sõidetava 204-kilomeetrise Cesenatico etapiga.