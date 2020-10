Tanel Kangert: mäed on alles ees ja loodan veel ühe ilusa etapi teha

Laupäeval sõidetud temposõidus sai Kangert kõrge seitsmenda koha, mis on tema senistest etapitulemustest parim. Suures pildis 33-aastane rattur oma isiklike esitustega küll rahul ei ole, ent meeskondlikult ollakse Kangerti hinnangul hästi hakkama saadud.

"Tulemustega ei ole õiget tunnet olnud. Pigem on allpool ootusi. Eks siin on objektiivseid põhjusi ja mõni asi tuleb võib-olla nüüd välja, et mida ma tehnilistest aspektidest olen valesti teinud. Sügis on nagunii selline aeg, kus kõik on väsinud ja see hooaja väsimus on kuhjunud kõigile ja neile, kes on võtnud koroona ajal puhkepausi, on see võib-olla eriti tuntav olnud," rääkis Kangert intervjuus ERR-ile.

"Isiklikus plaanis pole ma siiamaani võidusõiduga väga rahul olnud, aga meeskonnaga oleme teinud superhea alguse - kaks etapivõitu (kolmas ja üheksas etapp - toim.) on kirjas ja kahe nädala jooksul on etapi võitnud vaid kuus meeskonda. Ülejäänud 14, kes seal võidusõidul on, ei ole midagi saanud. Oleme väga heas seisus ja meeskonna moraal on kõrge."

"Igast otsast jääb võimsusest praegu puudu ja nii kõva ma ka ei ole, et kui on lõpp mäkke, et ma jaksaks seal parimatega võidu peale heidelda."

Kas midagi konkreetset on ka endal kripeldama jäänud? "Mõni etapp oleksin tahtnud kindlasti jooksikute hulgas olla, aga etapi algused on need äramineku kohad alati siledad olnud ja mul lihtsalt ei ole hetkel võimsust," tunnistas Kangert. "Igast otsast jääb võimsusest praegu puudu ja nii kõva ma ka ei ole, et kui on lõpp mäkke, et ma jaksaks seal parimatega võidu peale heidelda. Vahe parimatega on sees ja seda saab tasa teha ainult kavaluse või õige rünnakuga."

Heites pilgu velotuuri viimasele nädalale, on Eesti rattur siiski pigem optimistlik. "Mäed on ees ja viimane nädal on mul üldjuhul parem, kui esimesed kaks. Vaatame – kui peab paika, siis ma loodan ikkagi ühe ilusa etapi veel teha."

Kas etapivõit võiks olla realistlik? "See sõltub pigem sellest, mida üldarvestuse mehed teevad – kui väga nad tahavad mõnd etappi ise võita ja kui tihedaks see kokkuvõtte jahtimine läheb. Praegu on kolmandast kuni 11. kohani kõik vist ühe minuti sees. Selles suhtes võidusõit peaaegu alles algab ja pjedestaalikohad on alles jagamata."

Kangert lisab, et suures pildis on hetkel olulisemad meeskondlikud eesmärgid. "Mägede kuninga särk ongi võib-olla meie kõige suurem eesmärk. Etapivõidud on meil nüüd olemas ja nüüd on vaja üks särk ka kätte saada. Meeskonna koha pealt on see meile kindlasti väga oluline. Ruben Guerrero, kes seda särk kandis, on võimeline selle tagasi võtma. Suured punktid mägede meestele jagatakse sel nädalal ära."

Võimaliku loobumise osas ratturitega ei konsulteeritud

Eelmisel nädalal velotuuri n-ö võistlusmullis lahvatanud koroonapuhangu järel katkestasid võistluse Mitchelton-Scotti ja Jumbo-Visma võistkonnad. Rahvusvaheliselt alaliidult (UCI) palus luba võistlus pooleli jätta ka Kangerti tiim, ent rohelist tuld selleks ei saadud. Kangerti sõnul juhtkond seda ratturite endiga ei arutanud.

"Kiri [UCI-le] tuli juhtkonna poolt, meiega seda ei arutatud. Ju neile tundus olukord hullem kui ta võib-olla kohapeal olles tegelikult on. Võib-olla üritati reageerida enne, kui asi päris halvaks läheb. Nüüd on aga mitu testi vahepeal olnud ja keegi pole enam positiivset proovi andnud. Tegelikult on karavan väga turvaline koht, kus olla," selgitas Kangert, kelle sõnul suurt hirmu viiruse ees ei tuntud.

"Seda (hirmu koroonaviiruse ees - toim.) oli tunda ühel päeval, kui olid tõsiselt suured küsimärgid selles suhtes, et mis saab. Viimased kolm neli päeva on aga võidusõit olnud selline nagu alati. Kordagi pole sõidu ajal jutuks tulnud, et kas homne päev on start. Kõik on valmis võistlema. Oleme jõudnud juba viimasesse nädalasse ja siin ei ole enam mingit tagasi vaatamist. Olen kindel, et korraldajad näevad olukorda, jälgivad seisu Itaalias ja oht on nii minimaalne, et igal juhul jõuab võidusõit Milanosse välja. Ma enam ei kahtle selles."

Pühapäeval lõppeval Giro d'Italial jääb sõita veel kuus etappi.