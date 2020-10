Räime ja Vahtra klubikaaslane tõi Iisraeli tiimile ajaloolise etapivõidu

Dowsett on Israel Start-Up Nationis eestlaste Mihkel Räime ja Norman Vahtra klubikaaslane. Sellest aastast rattaspordi kõrgeimasse seltskonda ehk World Touri kuuluv Iisraeli meeskond võistleb enda kolmandal suurtuuril ja Dowsetti võit on klubile esimene etapivõit suurtuuril.

32-aastasele Dowsettile endale on see karjääri teine etapivõit suurtuuril, esimese teenis ta 2013. aastal samuti Girol.

Seekordsel etapil, 200 km pikkusel sõidul Giovinazzost Viestesse kuulus Dowsett kuueliikmelisse jooksikutegruppi ja tegi mitu äraminekukatset, otsustava rünnaku võttis ta ette 18,3 km enne finišit ja sõitis siis üksi lõpuni. Lõpusprindis teisele kohale jäi peale itaallane Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), kolmanda kohaga pidi leppima britt Matthew Holmes (Lotto Soudal) ning neljandaks jäi ameeriklane Joey Rosskopf (CCC Team). Kaotust võitjale kogunes neil 1.15.

Viienda koha sai Dowsetti klubikaaslane, austerlane Matthias Brändle, kaotades 2.10 ning kuues oli itaallane Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), kaotades 2.13.

Peagrupp, kus oli ka Tanel Kanger (EF), kaotas võitjale 13.56. Kangert sai kirja 82. koha.

Tuuri üldarvestuses jätkab liidrina portugallane Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep), kes edestab 43 sekundiga hispaanlast Pello Bilbaod (Bahrain-McLaren) ja 48 sekundiga hollandlast Wilco Keldermani (Team Sunweb). Kangert tõusis kokkuvõttes 31. kohale, kaotades liidrile 10.38.

Kokku on Girol kavas 21 etappi, velotuur lõpeb 25. oktoobril.

