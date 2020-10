Teise etapivõidu teeninud temposõidu maailmameister üllatas konkurente, Kangert 24.

Ligi kahe meetri pikkune ja 76 kilogrammi kaaluv Ganna on Itaalia velotuuril üks suurematest ratturitest, ent ometi ei takistanud see valitseval temposõidu maailmameistril veidi enne lõpujoont olnud 1. kategooria tõusul Valico Montescuro (22,7 km; 5,8%) kaasvõistlejaid selja taha jätta ning oma teed minna. Finišijoonel edestas itaallane lähimaid konkurente 34 sekundiga.

Avaetapi järel kaheks päevaks roosa liidrisärgi selga saanud Ganna tõusis kolmapäevase etapi järel hoopis juhtima mägedekuninga arvestust. Viiendal etapil sai teise koha Patrick Konrad (Bora - hansgrohe) ja kolmanda Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step). Tanel Kangert tuli üle lõpujoone kohe peagrupi sabas ning kaotas võitjale 48 sekundit.

