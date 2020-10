Sagan teenis soolosõiduga oma esimese Giro d'Italia etapivõidu, Kangert 15.

Saganil on küll 12 Tour de France'i ja neli Vuelta etapivõitu, kuid Giro d'Italial ta siiani võidutsenud ei olnud. Kuna tema parimad võimalused sprindifinišis ihaldatud esikoht pälvida said eelmise nädalaga minetatud, siis kümnendal etapil proovis slovakk õnne jooksikute seas. Uhke soolosõidu võttis Sagan ette rünnates viimastel tõusudel, mille tipust jäi finišini ligi 30 kilomeetrit.

A giant on the Abruzzo's region roads.

This is the solo, Last Km of @petosagan.



Un gigante sulle strade d'Abruzzo.

Ecco l'ultimo chilometro in solitaria di @petosagan.#Giro pic.twitter.com/YEnIkwnmfL