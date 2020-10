Kangert kaotas Giro d'Italial kõvasti aega, etapivõit meeskonnakaaslasele

Guerreiro kuulus kaheksamehelisse gruppi, kes sõitis teistelt eest esimesel kategoriseeritud tõusul. Sinna kuulusid veel Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Eduardo Sepulveda (Movistar), Ben O'Connor (NTT Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabu-Brado-KTM), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) and Larry Warbasse (AG2R La Mondiale) ja Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates). Guerreiro sõitis neilt omakorda koos Castroviejoga eest eelviimasel tõusul.

