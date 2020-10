Laupäeval katkestas meeskonna nimekirja kuuluv üks velotuuri favoriitidest olnud Simon Yates, kes oli samuti nakatunud koroonaviirusesse. Ehkki koheselt pärast seda meeskonnas läbiviidud koroonatestid rohkem positiivsed tulemusi ei andnud, on nüüdseks lisandunud uusi nakatunuid.

"Olles saanud testide tulemused teada, otsustas Mitchelton-Scotti meeskond velotuuri koheselt pooleli jätta, et keskenduda ratturite ja personali tervisele ja nende turvalisele liikumisele karantiinialas," teatasid Giro korraldajad pressiteates.

Mitchelton-Scotti ratturitest hoidis pühapäeval sõidetud üheksanda etapi järel üldarvestuses kõrgeimat kohta 15. positsioonil olnud austraallane Lucas Hamilton (+2.23).

Giro d'Italia osalejad viibivad sarnaselt eelnenud Tour de France'ile "mullis", kus kehtivad ranged tervisenõuded, ent korraldajate sõnul on nüüd nakatumised tuvastatud veel ka Team Sunwebi, Jumbo-Visma, Team AG2R-La Mondiale'i ja Team Ineose ridades. Esimese kahe puhul on kummaski nakatunud üks rattur, ülejäänute puhul on tegemist personaliliikmetega.

Team Jumbo-Visma, kus osalejatest andis positiivse proovi meeskonna liider Steven Kruisjwijk, teatas hiljem, et jätab turvalisuse huvides kollektiivselt tuuri kümnenda etapi vahele.

25. oktoobril lõppeval velotuuril jääb veel sõita 11 etappi.