Ulissi pälvis karjääri kaheksanda Giro etapivõidu, Kangert 113.

Ulissile oli see tänavu teiseks ja karjääri kaheksandaks Giro d'Italia etapivõiduks. 192-kilomeetrise etapi läbisid 20 kiireimat nelja tunni, 22 minuti ja 18 sekundiga. Kangert kuulus gruppi, mis kaotas võitjale 13 minuti ja 20 sekundiga.

"Me tegime viimasel tõusul head tööd ning meeskond toetas mind viimaste kilomeetriteni ideaalselt. Me suutsime sprinterid maha jätta ning ma isegi olin peale tõusu samuti väga väsinud, aga mulle tehti suurepärane lahtivedamine, mille ma suutsin võiduks realiseerida. Ma ei oleks oodanud, et ma suudan sel aastal ühe etapi veel võita, aga see on vägev tunne," ütles Ulissi finišijärgses intervjuus.

Almeida teenis etapil pälvitud teise kohaga olulisi preemiasekundeid ning juhib nüüd üldarvestuses teisel kohal paiknevat Wilco Keldermani (Team Sunweb) 40 ja hispaanlast Pello Bilbaod (Bahrain-McLaren) 49 sekundiga. Kangert on 32. positsioonil, kaotades Almeidale 43 minuti ja kuue sekundiga.

Laupäeval sõidetakse velotuuril 34,1-kilomeetrine temposõit, mis võib üldarvestuses kõvasti kaarte segada.