Peter Sagan nakatus treeninglaagris koroonaviirusega

Kolmekordne maailmameister Peter Sagan oli koos venna Juraj Sagani ja Erik Baškaga Gran Canaria saarel treeninglaagris, kus nakatuti koroonaviirusega. See tähendab, et kõigil kolmel tuleb nüüd jääda eneseisolatsiooni.

Positiivse koroonaviiruse proovi andsid seejuures kõik kolm ratturit. "Tegime 29. jaanuaril kohalikus laboris testi, et saada kojulennuks luba, aga kahjuks olid kõik tulemused positiivsed," avaldas Peter Sagan. "Me tunneme ennast hästi, kuid jääme vastavalt nõuetele eneseisolatsiooni."

Kuna ratturitele tehti ka kordustestid, siis on Bora-Hansgrohe meeskonna arsti sõnul väike tõenäosus, et tegemist on valepositiivsetega. Tiimi mänedžer Ralph Denk avaldas, et eneseisolatsiooni jäämine võib mõjutada ratturite hooaja avavõistlustel osalemist. Peter Sagan pidi esialgse kava järgi alustama võistlemist 27. ja 28. veebruaril Belgias toimuvatel Omloop Het Nieuwsbladil ja Kuurne - Brüssel - Kuurne sõidul, Baška hooaeg pidi algama 11. veebruaril Tour de la Provence'iga.