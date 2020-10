Kangert sai Giro temposõidus seitsmenda koha

Temposõidu maailmameister sai laupäeval kirja aja 42.40 ja oli teise koha teeninud meeskonnakaaslasest Rohan Dennisest 26 sekundit kiirem. Tanel Kangert kaotas Gannale 1.33 ja sai etapi arvestuses seitsmenda koha.

Kokkuvõttes kõrgete kohtade nimel võitlevatest meestest oli 14. etapil parim ameeriklane Brandon McNulty (UAE Team Emirates), kes kaotas itaallasele kolmandana 1.09 ja tõusis üldarvestuses neljandale kohale.

Üldarvestuse liidrina jätkab laupäeval Kangerti ees kuues olnud Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step), kelle edu teisel kohal oleva Wilco Keldermani (Sunweb) ees suurenes 56 sekundile. Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) jääb kolmandana maha 2.11-ga. Kangert tõusis kokkuvõttes kolm kohta ja on nüüd 29., kaotust Almeidale on 43.08.

Pühapäeval sõidetakse Itaalia velotuuril mägine 185-kilomeetrine etapp Rivolto õhubaasist Piancavallo suusakuurorti, esmaspäeval on Girol puhkepäev.