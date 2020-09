Tsitsipase alistanud Rubljov sai karjääri viienda turniirivõidu

Rubljov (ATP 14.) alistas kaks tundi ja 19 minutit kestnud finaalmängus 6:4, 3:6, 7:5 kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 6.), teenides enda karjääri tähtsaima võidu – tema senised turniirivõidud olid madalaima kategooria ehk ATP250 turniiridel, Hamburgi turniir on aga ATP500 taseme oma. Tänavu on Rubljov võitnud juba kolm turniiri.

Tsitsipas läks finaali otsustavas setis 5:3 ette, aga Rubljov võitis neli geimi järjest – seejuures viimasest 19 punktist 16 – ja võttis turniirivõidu.

Tsitsipas on Prantsusmaa lahtistel 5. asetatud ja tema esimene vastane on hispaanlane Jaume Munar (ATP 109.), Rubljovil on 13. paigutus ja ta läheb avaringis vastamisi ameeriklase Sam Querreyga (ATP 47.).