Korraldajatega pahandanud Azarenka alustas Prantsusmaa lahtisi kindla võiduga

Turniiril 10. asetatud Azarenka (WTA 14.) ja montenegrolanna Danka Kovinic (WTA 73.) olid jõudnud mängida vaid 15 minutit, kui Azarenka kurtis pukikohtunikele, et kerges vihmasajus pole võimalik mängida. Väljakule kutsuti peakohtunik, kes soovitas Azarenkal ja Kovinicil pingil vihmavarju all istuda, kuni kerge sadu möödub. "Kas te teete nalja?" pahandas Azarenka. "Kas te ei näe, mis toimub? Miks ma siin üldse olen? Te teate, et võin igasugustes tingimustes mängida, aga see on juba naeruväärne. Ma ei jää siia istuma, külmuksin siis ära! Väljas on vaid kaheksa kraadi. Ma elan Floridas, olen harjunud sooja ilmaga. Mis mõttega ma siia istuma peaksin jääma? See on naeruväärne."

Azarenka sammus Kovinici juurde ja küsis, kas tema oleks nõus külmaga õues istuma ja saju lõppu ootama, montenegrolanna vastas eitavalt. Seejärel võttis Azarenka enda asjad ja lahkus väljakult, sama tegi ka Kovinic.

Azarenka 2:1 juhtimisel katkestatud mängus oli umbes pooletunnine paus, seejärel olud paranesid ja uuesti väljakule naastes võttis valgevenelanna kindla 6:1, 6:2 võidu.

Kindla võidu võttis ka 20. asetatud kreeklanna Maria Sakkari (WTA 24.), kes alistas 6:0, 7:5 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 64.).

Õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud austraallanna Astra Sharma (WTA 134.) kasutas tekkinud võimaluse suurepäraselt ära, alistades 6:3, 2:6, 7:5 venelanna Anna Blinkova (WTA 59.).

Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 19-aastane venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 189. pole varem ei WTA ega suure slämmi turniiridel põhiturniiril mänginud, nüüd aga sai ta enda debüüdil kohe ka võidu, alistades avaringis tänavuste USA lahtiste veerandfinalisti, ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 55.).