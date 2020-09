Kohtuniku eksimus aitas sakslannal Prantsusmaa esireketi alistada

Maailma 66. reket jäi avasetis 1:5 kaotusseisu, ent päästis siis seitsmendas geimis näiliselt settpalli. Mladenovici löögile vastates oli pall aga põrganud kaks korda, kuid pukikohtunik seda ei märganud ning ka Siegemund jättis eksimuse mainimata. Ehkki Mladenovic protestis otsuse vastu, võitis Siegemund punkti ja kokkuvõttes ka seti, päästes seejuures veel kuus settpalli.

Laura Siegemund saved seven points to win the first set, 7-5, over Kiki Mladenovic, but did the German *truly* earn the comeback?



A missed call and lack of sportsmanship would suggest otherwise.



