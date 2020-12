Toyota rallimeeskonna pealikuks nimetati Jari-Matti Latvala

Toyota rallimeeskond teatas, et senise tiimipealiku Tommi Mäkineni mantlipärija on 35-aastane Jari-Matti Latvala.

Karjääri jooksul 18 MM-rallit võitnud Latvala asub tiimipealikuna ametisse jaanuarist. Toyota teatel valis Latvala välja Toyota president Akio Toyoda, kes soovis tiimi tuua ka sõitja vaatenurka. Lisaks Latvalale kuuluvad rallitiimi juhtkonda projektijuht Yuichiro Haruna, spordidirektor Kaj Lindström ja tehniline direktor Tom Fowler.

Latvala on Toyota Gazoo Racing Teami kuulunud alates tiimi debüüthooajast ehk 2017. aastast.

"Minu jaoks on see suur au, et saan sellisesse ametisse asuda ja et Akio Toyoda minusse usub," ütles Latvala pressiteate vahendusel. "Ootan põnevusega, et saaksin jätkata tööd, mida Tommiga koos alustasime, kui olin tiimis sõitjana. Tiimipealikuna pean aga nägema suuremat pilti, pean kõiki motiveerima koostööd tegema ja parimaid tulemusi saavutama. Olen selleks väljakutseks valmis!"

"Tommi ehitas selle meeskonna nullist üles, ta on teinud suurepärast tööd ja olnud väga edukas. Muidugi on alati veel arenguruumi ja ma tahan sõitjana õpitud meeskonnajuhina ära kasutada," öisas Latvala. "2021. aasta hooaeg on juba peagi algamas, meil on hea auto ja tugevad sõitjad, kõik teavad, mida tuleb jaanuarikuiseks Monte Carlo ralliks valmistudes teha."