Kyrgios Murrayle: sa oled parem tennisist kui Djokovic

Pahapoisina tuntud austraallane Nick Kyrgios usub, et endine maailma esireket Andy Murray mängib tennist paremini kui 17-kordne suure slämmi turniiri võitja Novak Djokovic, mispärast oleks tal pidanud olema parem karjäär.

Murray nimel on seejuures kolm suure slämmi turniiri võitu. "Sa oled liiga hea. Ma arvan, et sul oleks pidanud olema parem karjäär. Ma olen seda sulle öelnud mitu korda," rääkis Kyrgios konkurendile. "Ma tõesti arvan, et sa oled parem kui Djokovic, kes ei suuda mu servegi vastu võtta."

Murray jäi tagasihoidlikuks ning arvas, et tulemused räägivad siiski enda eest.