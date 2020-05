Austrias ja Saksamaal alustatakse esisaja mängijate osavõtul turniire

Kuigi ATP ja WTA profituuride algus on koroonaviiruse pandeemia tõttu veel kaugel, on juba maikuus alustatud ning jätkatakse turniiridega maailma paremiku osavõtul.

Saksamaa Tenniseföderatsioon teatas, et 8. juunist algab seitsmenädalane turniiride seeria, kust siiski riigi parimad mängijad veel (meestest Alexander Zverev ja naistest Angelique Kerber) osa ei võta. Meeste turniirisarja tugevaim osaleja on Jan-Lennard Struff (ATP 34.), aga esisajast teeb kaasa veel Dominik Köpfer (92.). Muide, Saksamaal ongi praegu vaid neli esisaja meest, lisaks Zverevile ei mängi Philipp Kohlschreiber. Naiste poolel on juunis algava turniirisarja tugevaimad osavõtjad Laura Siegemund (65.) ja Anna-Lena Friedsam (106.), kirjutab Tennisnet.ee.

Maailma kolmas reket Dominic Thiem hakkab aga mängima kodumaal Austrias peetaval alagrupisüsteemiga turniiril, kus osalevad 16 meest ja kaheksa naist. Samuti teeb kaasa Austria naiste esireket Barbara Haas, ent tema on WTA edetabelis alles 137. kohal. Turniiri nimi on Generali Pro Series ning auhinnafond on pisut üle 150 000 euro.

Veel on teada, et Andy Murray vanem vend Jamie organiseerib Suurbritannias turniiri, mis toimuks täpselt ärajäänud Wimbledoni kuupäevadel (29. juuni – 12. juuli) ja Hispaanias tahetakse korraldada heatasemelised riigi meistrivõistlused. Nende kahe turniiri osavõtjaskond pole küll veel selge.