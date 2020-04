Endine Suurbritannia esinumber ei usu Andy Murray tagasitulekusse

Murray käis puusaoperatsioonil 2019. aasta algul ning naasis seejärel juunis karussellile osaledes paarismänguturniiridel. Üksikmängu proovis ta uuesti augustis. Kuigi Murray jättis US Openi vahele, siis võitis ta oktoobris Antwerpis peetud ATP Touri turniiri.

Tänavu ei ole 32-aastane Murray võistelnud, sest opereeritud piirkonda tekkisid verevalumid. Kuna tenniseturniire vähemalt kuni juulini ei toimu, siis on tal aega end 100% terveks ravida. Vaatamata sellele on Rusedski sõnul kahekordsel Wimbledoni võitjal raske suure slämmi turniiri taas võita, sest tiitlit ihkavad ka suured staarid nagu Roger Federer, Rafael Nadal ja Novak Djokovic.

"Loodetavasti ta saab füüsiliselt heasse vormi, kuid matšid Federeri, Nadali ja Djokovici vastu saavad olema äärmiselt rasked," ütles Rusedski. "Kas ta suudab võita matše? ATP Toure? Jah, ta suudab. Aga suure slämmi turniiri? See on natuke keeruline. Ta võib jõuda veerandfinaali, aga sealt edasi peale kõiki neid operatsioone, see on suur küsimus. Ma loodan, et ta tõestab mulle, et ma eksin."

Murray hoiab tennise maailma edetabelis 129. positsiooni.