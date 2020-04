Andy Murray alistas virtuaalsel tenniseturniiril kindlalt Rafael Nadali

Kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu on kõik tenniseturniirid ära jäetud vähemalt kuni 13. juulini, siis korraldasid Madridi Openi eestvedajad turniiri virtuaalsel kujul. Maailma parimad tennisistid võtavad üksteiselt mõõtu kodus videomängu mängides.

Meeste tabelis kohtuvad veerandfinaalides omavahel veel Diego Schwartzman – Fabio Fognini, Stefanos Tsitsipas – David Ferrer ja David Goffin – Benoit Paire ning naiste tabelis Sorana Cirstea– Bianca Andreescu, Fiona Ferro – Donna Vekic, Caroline Wozniacki – Johanna Konta ja Kiki Bertens – Belinda Bencic.

????️ "If you speak to Rafa, tell him not to be such a bad loser next time." ????#WATCH????️ | Andy Murray made it two out of two, while Rafael Nadal stuttered on the 2⃣nd day of action at the Madrid Open Virtual Pro ????#MMOPEN #TennisAtHome #RafaelNadal #AndyMurray pic.twitter.com/oLrNmHaQuT