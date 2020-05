Autoralli MM-sari võib jätkuda kahe kuu pärast Keenias

Keenia liivateedel sõidetava etapi toimumisajaks on 16.-19. juuli. Riigi valitsus andis teada, et võtab ralliteemal sõna reedel, kuid korraldajad vihjasid, et nad on valmis juba laupäevast vastu võtma osalejate taotlusi ning järgmisest nädalast meedia akrediteeringuid.

Sel aastal on autoralli MM-sarjas sõidetud kolm etappi: Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Aprilli lõpus toimuma pidanud Argentina ralli lükati edasi ning Portugali ralli otsustati ära jätta.Küsimärgid on ka Soome ralli kohal. Pole välistatud variant, et see nihutatakse hilisemale perioodile.

Ott Tänak ja Martin Järveoja hoiavad kolme etapi järel 38 punktiga viiendat kohta. Esikolmikusse mahuvad Sebastien Ogier (62 p), Elfyn Evans (54) ja Thierry Neuville (42).