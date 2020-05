Bernal ei ole nõus end Touril ohverdama Froome'i või Thomasi heaks

"Ma saan meeskonna olukorrast aru. Nende jaoks on huvitav võita Chrisiga viies Tour de France või järjekordne esikoht Geraintiga. Päeva lõpuks on nemad siiski Suurbritannia ratturid ja tegemist on ju Suurbritannia meeskonnaga," rääkis Bernal. "Ma saan ka Gerainti ja Chrisi seisukohtadest aru, kuid oluline on mõista ka iseenda lähtekohta. Ma olen noor ja võitnud juba korra Touri. See on kindel, et ma ei lähe ka tänavu käega lööma. Kui ma annan endast parimat, siis ma ei usu, et ma hakkan ennast kellegi jaoks ohverdama."

Tiitlikaitsja on kindel, et etapid panevad jooksvalt paika, kes on parim, kuna enne Touri algust puudub selge ülevaade, kes on millises vormis. "Praegu on oluline hoida mõtted selged, keskenduda treeningutele ja teha kõik selleks, et oleksin Touril oma parimas minekus," lisas Bernal, kes avaldas, et Tour de France on tema hooaja peamine eesmärk, kuid ta võib sõita ka oktoobri lõpus ja novembri alguses Vueltat.