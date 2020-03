Tour de France'i võitja pandi karantiini

Team Ineosi rattur otsustas Colombiasse lennata, sest kõik rattavõistlused on tühistatud ning ei ole teada, millal võidusõidud jätkuvad, vahendab Spordipartner.ee. Bernal ütles, et kutsus tervishoiutöötajad enda juurde koju testi tegema, mis osutus negatiivseks.

Bernal lisas, et püsib karantiinis, et toetada oma riiki ja kutsus ka kaasmaalasi üles vaid äärmise vajaduse korral õue minema.

"See on suurem saavutus kui Touri võit. Teie olete praegu rahvuskangelased," tunnustas Bernal Colombia elanikke.