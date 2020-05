Belgia rattalegend: Froome'il on raske Team Ineoseta võita viiendat tiitlit

Rekordilisest viiest Prantsusmaa suurtuuri võidust lahutab Froome'i vaid üks tiitel. Varasemalt on nii mitmel korral võidutsenud Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault ja Jasques Anquetil. Mitu meeskonnaliidrit on Suurbritannia ratturi pannud mõtlema tiimivahetamise peale. Merckx usub, et Froome'il oleks targem siiski jääda ühte meeskonda varasemate võitjate Egan Bernali ja Geraint Thomasega.

"Ma ei tea, millises vormis Froome on peale mullust rasket õnnetust," rääkis Merckx. "Ma kuulsin, et ta tahab Ineosest lahkuda, sest ta ei saa hakkama meeskonnasisese rivaalitsemisega. Kui vaadata viienda Touri tiitli poole, siis selle püüdmine oleks ilma sellise tugeva tiimita väga keeruline."

Froome on võitnud Tour de France'i 2013., 2015., 2016. ja 2017. aastal. Enne oma esimest võitu pidi ta end ohverdama meeskonnaliidri Bradley Wigginsi jaoks. Sarnasest olukorrast võib britt end suure tõenäosusega leida nüüdki. Bernal on varasemalt kommenteerinud, et oma parimas vormis olles ei kavatse ta end meeskonnakaaslaste heaks ohverdada. Tiimi mitte reageerimine sellistele sõnavõttudele ajendaski Froome'i kaaluma lahkumise varianti.