Tour de France'i võitja pani ratta ja särgid oksjonile

Team Ineosi rattur soovib selle kampaaniaga koguda raha Colombia lastele, kes peavad kannatama koroonaviiruse levikust põhjustatud raskuste tõttu. Müüdud asjade eest laekub raha organisatsioonile Fundacion Exito, mis tegeleb Colombia lastele suunatud heategevusega, vahendab Spordipartner.ee.

23-aastane sportlane pani oksjonile Touri kollase liidrisärgi, parimale noorratturile mõeldud valge särgi ja tavalise Team Ineosi särgi. Bernal pani oksjonile ratta, mis on "sarnane sellele, millega ta treenib ja võistleb". Bernali tavapäraseks sõiduvahendiks on Pinarello Dogma F12.

"Colombia ja kogu maailm seisab silmitsi kohutava probleemiga. Tahan anda selle lahendamiseks oma panuse. See on väljakutse. Kõigile meeldivad väljakutsed ja see on minu väljakutse. Kutsun ka teisi raha annetama, et osta lastele asju, mida neil kõige rohkem vaja on," rääkis Bernal.