Chris Froome kaalub klubivahetust juba poole hooaja pealt

Käesoleva aasta lõpus saab läbi Froome'i leping Team Inseosega ning ta ei ole veel alla kirjutanud kontrahti pikendamisele. Portaal Cyclingnews kinnitas, et põhjuseks on briti ratturi läbirääkimised teiste meeskondadega. Kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati Tour de France sügisesse, siis võib klubi vahetamine tulla kõne alla juba poole hooaja pealt.

34-aastane Froome ei taha seejuures ise detailidesse laskuda. "Peale eelmise aasta karmi kukkumist olen ma piisavalt paranenud ning ma olen täiesti veendunud, et ma suudan Tour de France'i taas võita," rääkis Froome. "Millises meeskonnas? Seda ma veel ei tea."

Froome vihjas, et ta ei plaani karjääriga lähiajal lõpetada. "Kui mullune kukkumine mulle midagi positiivset andis, siis on selleks uus hingamine ja uus fookus. Ma olen treeninud kõvemini, et jõuda tagasi oma endisele tasemele ja ma ei tahaks, et see oleks mitte millegi nimel," lisas Froome.

Froome'i klubivahetuse mõtted ei tule seejuures üllatusena, sest eelmisel nädalal vihjas mullune Prantsusmaa suurtuuri võitja Egan Bernal, et ta ei kavatse end meeskonnakaaslaste jaoks ohverdada, kui on oma parimas vormis. Lisaks Bernalile ja Froome'ile ihkab võistlusel liidrirolli kanda ka 2018. aastal võidutsenud Geraint Thomas.