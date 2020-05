Kangerti klubikaaslane: muudetud kalender toob lahtisemad ja huvitavamad võistlused

Tanel Kangerti meeskonnakaaslane Rigoberto Uran (EF Education First) usub, et tänavune rattahooaeg on huvitavam ja lahtisem kui tavaliselt, kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu ei peeta võidusõite harjumuspärastel aegadel. Näiteks võidetakse Tour de France kesksuve asemel hoopis varasügisel.

"Ma loodan sel aastal kõrgeid kohti püüda Tour de France'il ja maailmameistrivõistlustel. Klassikutel ja Vueltal osalemine on veel nii ja naa," ütles Uran, kes mullu lõpetas Prantsusmaa suurtuuril kokkuvõttes kõrgel seitsmendal kohal. Vueltal toimunud õnnetu kukkumine, mille tagajärjel pidi Colombia rattur haiglas veetma ligi kolm nädalat, lõpetas aga hooaja mullu oodatust varem.

Käesolevat hooaega alustas rattur veebruaris kodusel Colombia velotuuril. "Tourini on umbes neli kuud, mis on ideaalne aeg suurepärasesse vormi jõudmiseks," jätkas Uran. "Ma usun, et sel aastal on võistlused natuke rohkem avatud just muudetud kalendri pärast. Meil ei ole näiteks Prantsusmaa velotuuriks nii palju kilomeetreid jalas kui tavaliselt. Seepärast arvan ma, et võistlused on palju huvitavamad ja ma ise ootan ka põnevusega, mis saama hakkab."