Briti terviseametnik hoiatab: Tour de France viib katastroofini

Selle nädala keskel teatasid Prantsuse velotuuri korraldajad, et on otsustanud maailmakuulsa võidusõidu suve lõppu lükata ning kinnitasid uuteks tuuri kuupäevadeks 29. augusti kuni 20. septembri. Pole aga sugugi kindel, et tuur ka siis tegelikult toimuda saab, sest terviseametnikud on juba hoiatanud, et midagi head sellest tulla ei saa.

Devi Sridhar, Šoti valitsuse eriolukorra nõunik ja rahvatervise osakonna juht Edinburghi ülikoolis ütles rattaspordi portaalile Cyclingnews.com, et tema hinnangul on ainus tark tegu velotuur sel aastal ära jätta.

"Tegemist on pikaajalise ja kroonilise probleemiga. Viirus ei kao kusagile ja tuleb kindlasti tagasi. Isegi kui Prantsusmaal on olukord augusti lõpuks kontrolli all, siis see probleem, et inimesed reisivad sinna erinevatest riikidest kokku, ei kao kuskile," ütles Sridhar.

Ta hoiatas korraldajaid, et läbi terve Prantsusmaa kulgev tuur võib tahtmatult viirust endaga kaasas vedada ja levitada ning põhjustada sellega nii uue pandeemia kui ka uue karantiini. "Riskid ei kaalu siin kasusid üles. Tuhanded inimesed kogu maailmast kogunevad kokku, liiguvad linnast linna. Sellistes oludes võib viirus taas õitsele lüüa ning see viib katastroofini," hoiatas Sridhar.



Briti päevaleht Guardian kirjutas nädala keskel, et kuigi suurem osa Euroopa rattasportlastest reageeris tuuri uute kuupäevade määramise uudisele positiivselt, pole sugugi kindel, et kõigil tippudel on üldse võimalik tänavusel tuuril osaleda, kui see toimuma peaks. Nende hulka kuulub ka möödunud aasta võitja, kolumblane Egan Bernal, kes on karantiinis oma kodumaal.



Team Ineos, mille ridades Bernal sõidab ning kuhu kuulub kolumblase kõrval veel mitu tippratturit, kaasa arvatud Briti ratturid Chris Froome ja Geraint Thomas, on kahevahel, kas üldse tuurist osa võtta. Tiimijuht Dave Brailsford ütles intervjuus Guardianile, et juhul, kui tuuril sõitmine pole täiesti ohutu, siis Team Ineos võidusõidul ei osale. "Kuni tuuri pole kalendrist maha võetud, on meil plaan sellest osa võtta, kuid jälgime olukorda ja arenguid pidevalt. See on mõistlik, vastutustundlik ja arukas lähenemine," ütles Brailsford.



USA tiimi Education First mänedžer Jonathan Vaughters ütles samuti, et enne osalemist soovitakse korraldajalt kinnitust, et võidusõit on nii sportlastele kui ka kõigile teistele tuuriga seotud inimestele täiesti ohutu ja turvaline. Tema sõnul kiirustas tuuri promootor ASO teadaandega, et suletud uste taga velotuuri kindlasti ei korraldata. "Ma tean, et publikuta sõit oleks vastuolus traditsioonidega, aga praegusel hetkel tundub see mõistlik mõte, sest aitaks riske maandada. Ma ei tahaks, et see võimalus laualt ära võetaks. Mina nende asemel kaaluksin seda varianti tõsiselt, selle asemel, et kuulutada: kõik või mitte midagi!"



Prantsuse velotuuri raja äärde jäävate linnakeste ja külade elanike arvamust pole korraldajad veel küsinud, kuid näiteks Inglismaa Peak Districti külakestes, mis jäävad paljude Briti ratturite treeningmarsruutide lähedusse, on elanikud politseile kaevanud, et ratturid kujutavad endast ohtu. Kuigi Ühendkuningriikides on rattasõit eriolukorra reeglitest kinni pidades lubatud, on elanikud mures ja pahased. "Ratturid ei arvesta ohverdustega, mida oleme kogu rahva tervise nimel teinud," ütles üks külaelanik BBC-le.

Lisaks Tour de France'ile septembris on rahvusvaheline jalgrattaliit UCI ja Grand Touri korraldajad andnud teada ka velotuuride edasi lükkamisest teises kahes pandeemias räsitud riigis, Itaalias ja Hispaanias. Giro d'Italia peaks aset leidma oktoobris ning Vuelta a Espana novembris.