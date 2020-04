Ogier pelgab, et autoralli MM-sarja ülejäänud hooaeg piirdub Euroopaga

Autoralli MM-sarja liider Sebastien Ogier kardab, et väljaspool Euroopat toimuvad etapid võivad tänavu üldse ära jääda.

Praeguse kalendri kohaselt on edasi lükatud Argentina ralli ning sügisel peaks rallikaravan liikuma veel Uus-Meremaal ja Jaapanisse. Lisaks on juuli keskel kirjas ka Keenia ralli, mille ärajäämine tundub üha tõenäolisem.

"Kõigi kallite reisidega on seis keeruline, sest tiime tabab praegune situatsioon valusalt ja kulude kärpimiseks on tarvis meetmeid rakendada. Loodetavasti on võimalik ülejäänud viis rallit pidada, aga ega ma ei tea," lausus Ogier väljaandele L'Equipe.

Hetkel on kalendris Euroopa rallidest omal algsel kohal Soome, Türgi ja Saksamaa sõidud, lisaks on sarja läbiviijad lubanud otsida uued kuupäevad ka edasilükatud etappidele ehk Argentina kõrval Portugali ja Sardiinia rallidele.

"Ma ei usu, et stardime enne Soome rallit augustis ja see oleks kõige optimistlikum stsenaarium," lisas Ogier.

Autoralli MM-sarjas on praeguseks peetud kolm etappi Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos ning täismahulisena viidi läbi üksnes avaetapp Monte Carlos.