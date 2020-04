Toyota ja Ogier' koostöö sujub paremini, kui algselt loodeti

Peale lühiajalist koostööd kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga tunnistas Toyota Gazoo Racing rallimeeskond, et prantslasega on kergem koos töötada, kui esmalt arvati.

Aastatel, mil FIA üritas autoralli MM-sarja üldliidri elu keeruliseks teha, näitas Ogier enda nõudlikku ja konfliktset poolt. Peale seda on tihti päevakorda kerkinud küsimused "Kuidas on Ogier'ga koostööd teha? Kas ta on muutunud?".

Lühike vastus on jah. Toona nägi ta lihtsalt reeglites puudujääke ja tahtis võrdsust. Toyota meeskonna tehniline direktor Tom Fowler kinnitas, et kuuekordne maailmameister on näidanud oma häid külgi.

"Meie koostöö läheb väga hästi. Sel hooajal on olnud kummaline algus, et saada õiget ülevaadet. Näiteks Monte Carlo ralli oli väga vara, aga meil sujus kõik juba seal väga hästi," rääkis Fowler Mehhiko ralli võitja kohta. "Ilmselgelt ta on andnud endast kõik, mis on meeskonnale hea, sest see on see, mida ta peabki tegema. Aga ta tegi seda härrasmehelikult. Temaga koostöö on erinev sellest, mida ma eeldasin. Tihti kuuled inimestest lugusid, aga hiljem tuleb välja, et nad on hoopis teistsugused."

Fowler lisas, et kuigi räägitakse, et head inimesed ei võida, siis Ogier on tõestanud vastupidist. "Ta oskab inimestes tuua välja parimat ja teab, kus on piir," lisas Fowler.