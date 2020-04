FIA rallidirektor: ma ei usu, et kõik MM-etapid õnnestub ära pidada

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton ei usu, et tänavune MM-sari õnnestub täismahus ära pidada ja oodata on ka senisest lühemaid etappe.

"Ausalt öeldes olen kindel, et saame suvel ühel hetkel jätkata, aga mul ei ole piisavalt informatsiooni, et sajaprotsendiselt väita, millised etapid toimuvad," lausus Matton väljaandele DirtFish.

"Ma ei usu, et kõik etapid õnnestub sel aastal ära pidada. Arvesse tuleb võtta kahte asja. Esiteks meretatagused etapid. Meretaguseid etappe on raske ringi tõsta ja logilistel põhjustel aasta teises pooles kalendrisse mahutada," lausus Matton.

"Hetkel on ka raske mingit seisukohta võtta. Me peame teadma, mis situatsoon Keenias, Uus-Meremaal ja Jaapanis on - igast riigist saame erinevat infot. Ühel hetkel peame otsustama, kuhu konteinerid saata."

Euroopa etappidega on seis pisut lihtsam. "Euroopa puhul arvan, et Portugali ja Itaalia rallidele on kergem koht leida, aga võib-olla peame ümber mõtma võistluste formaadid, et lühikese aja sisse mahuks rohkem etappe."

"Prioriteet on hoida edasilükatud etapid mängus - see on tuleviku seisukohalt tähtis," lausus prantslane. "Ma ei usu, et suudame kõik etapid läbi viia, aga tähtis on leida selline lahendus, et korraldajad tulevikus ellu jääks."

Praeguse hetkega peaks järgmine etapp toimuma juuli keskel Keenias, aga võimalik, et enne augustit toimuvat Soome rallit masinad tagasi teele ei saa.