Jaapani olümpiaametnik: Tokyo mängud on kahtluse all ka 2021. aastal

Jaapani peaminister Shinzo Abe kuulutas sel nädalal seoses koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvuga välja eriolukorra.

Jaapanis oli juba arvatud, et viiruse suurem levik on suudetud ära hoida, kuid siis hakkas nakatumine sagenema.

"Ma ei usu, et keegi meist oskaks praegu öelda, kas see on võimalik järgmise aasta juuliks kontrolli alla saada või ei," ütles mängude korralduskomitee juht Toshiro Muto pressikonverentsil. "Me ei ole olukorras, kus saaks anda selge vastuse."

Märtsis otsustati lükata olümpiamängude algus edasi 23. juulisse 2021, paraolümpia algaks sel juhul 24. augustil.

"Oleme otsustanud olümpiamängud aasta võrra edasi lükata," ütles Muto. "See tähendab, et me kõik saaksime seda tööd teha ja mänge ette valmistada. Loodame siiralt, et inimkond suudab järgmisel aastal koroonakriisist jagu saada."

Vastuseks ajakirjanike küsimusele, kas 2021. aasta plaanidele on ka alternatiive, ütles Muto, et alternatiividele mõtlemise asemel tuleks maailmal pingutada kogu jõust koroonaviirusele ravi ja vaktsiini leidmiseks.

Jaapanis on tuvastatud koroonaviirusse nakatumine umbes 5000 inimesel, surnud on 100 haigestunut.