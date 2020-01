Thiem alistas tasavägises mängus Zverevi ja jõudis finaali

Turniiril 5. asetatud Thiem, kes lülitas veerandfinaalis konkurentsist välja maailma esireketi Rafael Nadali, sai poolfinaalis kolm tundi ja 42 minutit kestnud tasavägises kohtumises 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4) jagu 7. paigutusega Alexander Zverevist, kes mängis esimest korda slämmiturniiri finaalis.

26-aastane Thiem läheb finaalis vastamisi Austraalia lahtiste seitsmekordse võitja, maailma teise reketi Novak Djokoviciga.

32-aastane Djokovic on Austraalias ka tiitlikaitsja, ühtekokku on ta enda karjääri jooksul võitnud 16 suure slämmi turniiri. Thiemile on see karjääri kolmas slämmiturniiri finaal, varasemad kaks olid Prantsusmaa lahtistel, kus ta jäi mõlemal korral alla Nadalile.

Omavahel on Djokovic ja Thiem kohtunud kümnel korral ja Djokovic juhib mängudega 6:4. Seejuures viimased kaks matši on võitnud Thiem – mullu Prantsusmaa lahtiste liivaväljakul jäi Thiem peale 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 ning aasta lõpus peetud ATP finaalturniiril alistas Thiem Djokovici 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5).