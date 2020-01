Federer pääses kolmandas ringis suure ehmatusega

3. asetatud Federeril kulus austraallase John Millmani (ATP 47.) alistamiseks pisut üle nelja tunni Federeri võidunumbrid olid 4:6, 7:6 (2), 6:4, 4:6, 7:6 (8). Seejuures otsustava seti kümne punktini mängitavas kiires lõppmängus jäi Federer 4:8 taha, aga võitis siis kuus punkti järjest. Matš lõppes Melbourne'i aja järgi veidi enne kella üht öösel.

See oli nende teine kohtumine slämmiturniiridel, 2018. aasta USA lahtistel võitis Federer avaseti 6:3, aga ei suutnud niiske ja palava ilmaga toime tulla ning kaotas kolm järgmist 5:7, 6:7 (7), 6:7 (3). See on ühtlasi Millmani ainus võit Federeri üle, kuid ka ülejäänud mängud on neil olnud väga tasavägised.