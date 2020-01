Zverev lubab Austraalia lahtiste võidu korral auhinnaraha põlenguohvritele annetada

22-aastane sakslane tunnistas, et ta pole küll turniirivõitu silmas pidades favoriit, kuid 2,84 miljoni USA dollari (u 2,6 miljonit eurot) suurune annetus oleks suurim individuaalne panus profitennisistide poolt loodud põlengute ohvreid abistavale heategevuslikule fondile Aces for Bushfires. Zverev, kelle seni parimaks slämmiturniiri tulemuseks on kahel korral Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali jõudmine, lubas fondile ka iga võidu järel 10 000 dollarit annetada.

"Ilmselgelt on mul rohkem vedanud kui paljudel teistel inimestel. Iga sent aitaks Austraalia inimesi, loomi ja loodust üleüldiselt," rääkis Zverev pärast avaringi 6:4, 7:6 (4), 6:3 võitu Marco Cecchinato (ATP 77.) üle. "Kui ma võidan Austraalia lahtised, oleksin kõige õnnelikum inimene siin planeedil. Ma arvan, et auhinnaraha kulub paremini ära neile, kes oskavad teisi aidata ja teavad, mida sellega teha."

Seitsmenda asetusega Zverev läheb aasta esimese slämmiturniiri teises ringis vastamisi valgevenelase Jegor Gerassimoviga (ATP 98.). Mullu jõudis Zverev Austraalia lahtistel neljandasse ringi, kus jäi alla kanadalasele Milos Raonicile.