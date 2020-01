Maailma esireket annetab auhinnaraha Austraalia põlenguohvritele

Metsa- ja maastikupõlengud on Austraaliat laastanud juba mitu kuud ja kuna praegu on järjekordne kuumalaine, on põlengutega võitlemine väga keeruline. Viimastel andmetel on põlenud 63 000 ruutkilomeetrit, hävinud on üle 2500 hoone ning elu on kaotanud 25 inimest, lisaks tuhanded metsloomad.

"Olen oma meeskonna ja perekonnaga selle peale mõelnud ja aru pidanud, püüdnud välja nuputada, kuidas saaksime aidata," rääkis Barty Brisbane'i turniiri eel antud pressikonverentsil. "Mitmed kriketimängijad, tennisistid, golfimängijad ja jalgpallurid on juba erinevaid algatusi teinud, paljud inimesed tahavad aidata. Meie otsustasime, et ükskõik, millise auhinnaraha ma siin Brisbane'is teenin, annetan selle Punasele Ristile, et raha läheks nendele perekondadele, kelle kodud on põlengus kannatada saanud."

"Me ei tohi unustada, et see on kestnud kuid üle kogu Austraalia. Mina nägin seda esimest korda siis, kui lendasin Perthis peetud Fed Cupi finaali järel tagasi koju Austraalia idarannikule, nägime lennukiaknast põlengut ja suitsu. See on kohutav," sõnas Barty.

Barty avaldas, et koos elukaaslasega külastasid nad novembris enda kodu lähedal asuvat loomakaitsjate heategevusorganisatsiooni ning annetasid veidi üle 30 000 dollari.

"Sain annetada loomade ja looduse päästmiseks, aga põlengud on kõvasti mõjutanud ka austraallasi ja nende kodusid, tahan ka inimesi aidata," selgitas Barty.

Barty lubas, et annetab Punasele Ristile Brisbane'is nii üksik- kui paarismängus teenitava auhinnaraha. Üksikmängus on ta kõrgeima paigutusega ja seetõttu avaringis vaba, mis tähendab, et teise ringi pääsenuna on ta juba teeninud 22 050 dollarit. Turniirivõidu eest saab Brisbane'is 266 000 dollarit.

"Praegu on väga rasked ajad. Tennis on sport, see on mäng, mida me mängime, aga praegu on Austraalias palju tähtsamaid asju, millega tuleks tegeleda," tõdes Barty, kes pärast Brisbane'i mängiv veel Adelaide'is ja seejärel kodusel slämmiturniiril ehk Austraalia lahtistel. "Jah, me armastame seda mängu ja me püüame olla professionaalsed ja anda endast parima, aga see on ikkagi vaid mäng. Tuleb natuke suuremat pilti vaadata ja muretseda olulisemate asjade pärast."

Lisaks Bartyle on mitmed teisedki naistennisistid otsustanud Austraalia turniiridel mängides oma osa anda, enamik on lubanud iga ässa eest raha annetada. Selles osas tegi otsa lahti austraallane Nick Kyrgios, kes teatas mõned päevad tagasi, et annetab iga Austraalia suve jooksul servitud ässa eest 200 dollarit ning tema algatusega tulid kaasa ka mitmed meesmängijad.

I'm kicking off the support for those affected by the fires. I'll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020

Naiste seas liitus esimesena maailma teine reket, tšehhitar Karolina Pliškova, kes lubas iga Austraalias servitud ässa eest annetada 200 dollarit. Eelmisel hooajal oli Pliškova WTA karusselli servikuninganna, saades 67 mänguga kirja 488 serviässa.

Heyy Aussies! I love your country so I decided to join the

Aussies players and donate 200 dollars for every ace I hit during my stay in Australia to support and help all the victims of the fires. Let's get some aces going! pic.twitter.com/5adQTWrcCR — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 4, 2020

Maailma seitsmes reket, tšehhitar Petra Kvitova lubas iga ässa eest annetada 150 dollarit, edetabelis 28. real paiknev sakslanna Julia Görges aga 100 dollarit. Lisaks teatas Görges, et mängib Austraalia lahtistel paarismängu koos Bartyga ning sakslanna lubas ka iga paarismängu ässa eest 100 dollarit annetada.

Australia has my heart. I really want to help those affected by the devastating fires.



I'm donating $150 per ace through all my tournaments here ????????



Now I better go work on my leftie serve ???? https://t.co/Vg0hEfaO7I — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 5, 2020

I will be donating $100 for every Ace I hit during the Australian Open Swing + every Ace @ashbarty and I hit as a team in doubles at the @AustralianOpen, to help support those affected by the wildfires in Australia. I love you Australia ????????❤️ #everylittlehelps pic.twitter.com/6fIu0nyinA — Jule Goerges✌️???????? (@juliagoerges) January 4, 2020

18-aastane ameeriklanna Amanda Anisimova, kes asub maailma edetabelis 24. kohal, lubas iga ässa eest annetada 150 dollarit, edetabeli 51. reket, Austraaliat esindav Ajla Tomljanovic annetab 100 dollarit iga serviässa eest.

So heartbreaking seeing what's happening in Australia. My heart goes out to everyone out there ???? for every ace I serve over the Australian summer I will be donating $150 ???????? — Amanda Anisimova (@AnisimovaAmanda) January 5, 2020

Love seeing all the help and support for the victims of the fires, so I've put a few extra hours in this week on the practice courts to hopefully hit as many aces as I can ???????? I'll be donating 100$ each over the ???????? summer ❤️ pic.twitter.com/wkRiFcXCcp — Ajla Tomljanovic (@Ajlatom) January 4, 2020

Osad mängijad aga olid oma lubadustega loomingulisemad – prantslanna Alize Cornet teatas, et kuna ta ässadega väga palju raha ei koguks, annetab tema 50 dollarit iga tilkpalliga võidetud punkti eest.

These bushfires in Australia are tearing my heart apart ????... And as Simona was saying, I won't be raising much money either if I have to count on my serve ???? ! Sooo I will donate 50$ for every drop shot winner that I'll make at the Australian Swing ???????? Much more efficient ???? https://t.co/MBXt6BCjbD — Alize Cornet (@alizecornet) January 5, 2020

Maailma neljas reket, Simona Halep aga lubas annetada 200 dollarit iga korra eest, kui ta mängu ajal enda treeneri Darren Cahilli peale pahaseks saab, Cahill omalt poolt lubas iga korra eest panustada 50 dollarit.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces ????



Sooo I want to help and my pledge is this... every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.



This way I will raise a lot more money ❤️???????? — Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020