Tennisetähed kogusid Austraalia põlengutega võitlemiseks ligi viis miljonit

Heategevuslikust üritusest võtsid osa Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Novak Djokovic, Caroline Wozniacki, Stefanos Tsitsipas, Petra Kvitova, Alexander Zverev, Coco Gauff, Dominic Thiem ja Nick Kyrgios, väljaku ääres jälgisid mänge ka kümned tuletõrjujad.

Just Kyrgios oli see, kes kõigele alguse pani – 24- aastane tennise pahapoisiks kutsutav Kyrgios kirjutas jaanuari alguses Twitterisse, et kavatseb iga Austraalia suve jooksul servitud ässa eest annetada 200 Austraalia dollarit, lisaks kutsus ta Austraalia tenniseliitu üles korraldama Austraalia lahtiste eel heategevuslikku üritust. Kyrgiose algatusega liitusid mitmed tennisistid, kes lubasid samuti ässade või mõningatel juhtudel ka muude löökide eest raha annetada ning ka Austraalia tenniseliit võttis tema ettepaneku avasüli vastu.

"Olin õhtusöögil, kui selle ettepaneku postitasin. Mõtlesin, et saan enda platvormi heategevuseks kasutada. Kui järgmisel hommikul ärkasin, oli see tohutult suureks läinud," meenutas Kyrgios.

Enne Rod Laveri väljakul peetud üritust oli ässade abil kogutud veidi üle 400 000 Austraalia dollari, tänu sellele üritusele kasvas aga summa ligi viie miljonini – õhtu lõpuks oli kogutud 4 826 014 Austraalia dollarit. See pole aga lõplik summa, kuna endiselt on võimalik veebis annetada, lisaks jätkub ässadega rahakogumine.

"Täiesti imeline," õhkas Kyrgios. "Mul tulid külmavärinad, kui te selle numbri välja ütlesite!"

"Uskumatu summa, kindlasti aitab see raskustesse sattunud perekondi ja selle abil saab hakata kogukondi üles ehitama," sõnas üks üritusel osalenud tuletõrjujaist.

Maailma esireket Rafael Nadal avaldas kohapeal matši jälginud 15 000 inimesele, et koos Federeriga otsustasid nad annetada 250 000 Austraalia dollarit.

Kaks päeva tagasi teatas Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF), et koos teiste slämmiturniiride korraldajatega annetavad nad metsa- ja maastikupõlengutega võitlemiseks 400 000 USA dollarit.

Aasta esimese suure slämmi turniiri ehk Austraalia lahtiste põhitabelimängudega alustatakse Melbourne'is esmaspäeval.