Austraalia tennisetähed servivad põlenguohvrite abistamiseks

Austraalia tennisehooaeg algab reedel, kui Sydneys, Brisbane'is ja Perthis toimub esimene ATP Cup, millest võtavad osa 24 riigi koondised. Enne 20. jaanuaril algavaid Austraalia lahtiseid toimub ATP turniir ka Adelaide'is.

Maailma edetabelis 30. kohal olev Kyrgios andis Twitteri vahendusel teada, et suurendab iga kodustel turniiridel löödud serviässaga oma annetust 200 dollari võrra.

"Toimuv on traagiline," sõnas Kyrgios ATP Cupi neljapäevasel pressikonverentsil Brisbane'is. "Minu kodulinn Canberra on mattunud ohtliku suitsupilve alla ja et siia pole järgmised neli kuud vihma oodata, tundub, et põlengud ei vaibu veel niipea."

Algatusega liitusid 20-aastane Alex de Minaur (ATP 18.) ja maailma edetabelis 48. kohal olev Millman. "Panustan iga ässaga 250 dollarit, sest ma ei usu, et suudan sinust rohkem lüüa," kirjutas de Minaur Twitteris. Lõppenud aastal lõi servikahur Kyrgios ühes mängus keskmiselt 16,6 ässa.

Pärast Kyrgiose teadaannet lubas omapoolse panuse anda ka profitennise liit ATP, kelle sõnul annetatakse iga ATP Cupil löödud ässaga kannatanute heaks 100 dollarit. Nõnda loodab liit koguda vähemalt 150 000 dollarit.