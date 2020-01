Tänak hooaja esimesest rallist: oluline on teha hea algus ja punkte teenida

"Uus aasta algab ilmselt hooaja kõige keerulisema ralliga. Et asju veel keerulisemaks teha, on mul uus meeskond ja uus auto, mida pean tundma õppima samal ajal, kui proovin keerulistes tingimustes toime tulla," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kindlasti pole see kerge töö, aga oluline on teha hea algus ja punkte teenida."

"Kuna ralli sõidetakse jaanuari lõpus, on tingimused tavaliselt kõikuvad, palju sõltub kõrgustest. Madalamal võib olla kuiv asfalt, aga kõrgemale minnes tekib jäide," arutles valitsev maailmameister Tänak. "Selliste ekstreemsete tingimuste puhul on normaalne, et see ralli on ennustamatu."

"See on väga raske ralli, rehvivalik on ülioluline," ütles Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville. "Sellel rallil on vaja väga head legendi ja täpset informatsiooni meie ilmaennustajatelt. Kõrgustes sõitmise tõttu on oluline olla äärmiselt keskendunud, tingimused muutuvad pidevalt, eriti ohtlik on must jää."

"Oleme nüüdseks Gapis juba mitu aastat sõitnud ja teame, millised rajaosad on kogu päeva varjus ja on seetõttu libedad, aga samas on Montes alati üllatusi," lisas Neuville.

"Monte Carlo puhul ei tea kunagi, mida oodata," nõustus Hyundai kolmanda auto rooli keerav Sebastien Loeb. "Rada võib olla täiesti kuiv, märg või lumine ja seevõib muutuda ka erinevate etappide või rajalõikude vahel. Seetõttu on rehvivalik tavapärasest veel tähtsam."

Mullu võidutses Monte Carlos Sebastien Ogier, Neuville oli teine ja Tänak kolmas.

