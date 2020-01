Kruuda: praegu on Neuville ja Tänak Hyundais ühel pulgal

"Lõpuni teab seda vastust ainult Ott ise koos oma lähimeeskonnaga," vastas Kruuda küsimusele, miks lõppude lõpuks ikkagi meeskonda vahetati. "Ma arvan, et uus auto on täpselt sama hea kui eelmine, eks mingid asjad on paremad ja mingid asjad võib-olla natuke kehvemad. Uus auto tundub natuke suurem, laiema kerega, mille peale vajavad mingid sõidutaktikad võib-olla mingit muutmist. Aga mul ei ole vähimatki kahtlust, et Ott seadistab seda perfektselt üles."

Kui kiiresti võiks Tänak uue autoga ära harjuda? "Ma arvan, et füüsiliselt on ta selle omaks võtnud," tõdes Kruuda. "Esimesed läbimised on võib-olla natuke rabedad, aga kui ralli esimesed päevad on läbitud ja kõik kontrolli all, arvan, et tal on teise-kolmanda päeva lõpuks emotsioon hea ja järgmisele etapile lihtsam minna."

Palju on räägitud sellest, milline võiks olla Hyundai võistkonna sisekliima - kuidagi peavad maid jagama tiitlikaitsja Tänak ja seni tiimi esisõitjaks olnud Thierry Neuville, kellel veel MM-tiitel auhinnakapist puudu. "Ma arvan, et hetkel on kõik ühe pulga peal," sõnas Kruuda. "Isegi kolmandad-neljandad sõitjad, seal ei eelistata kedagi. Thierry ja Ott on kindlasti hooaja alguses ühel pulgal. Kui üks teenib rohkem punkte ja jõuab kaugemale, tekib võib-olla mingeid muutusi, aga tiimisiseselt seal mingit jama ei ole. Eks see aasta meile näitab, mis ja kas seal tekib."