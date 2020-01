Neuville Tänakut ei karda: olen alati meeskonnakaaslastest parem olnud

Neuville rääkis Soome ralliportaalile, et neil ei ole paika pandud sõitjate järjekorda - parim mees võidab. "Meil on sama auto, materjal ja informatsioon," ütles Neuville. "Ma olen kogu oma Hyundais veedetud aja jooksul alati meeskonnakaaslaste ees olnud. Autosse istudes annan endast parima."

Neuville lisas, et Ott Tänak on tiimikaaslane nagu iga teine. "Loomulikult on selge, et ta on kõige kõvem konkurent," lisas ta. "Kindlasti saab üks meist kahest hooaja käigus eelise. Kõik sõltub sellest, kuidas aasta minema hakkab ja kus me MM-sarja üldarvestuses paikneme. Peame Tänakuga koos ühise eesmärgi nimel töötama, kui tahame mullust meeskonnatiitlit kaitsta."

Autoralli MM-sari saab alguse 23.-26. jaanuaril, kui hooaega alustatakse Monte Carlo ralliga.