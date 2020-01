Toyotasse siirdunud Ogier loodab Monte Carlos enda võiduseeriat jätkata

Ogier on Monte Carlos võidutsenud 2014. aastast alates, tehes seda seejuures kolme erineva autoga – 2014-2016 Volkswageniga, 2017-2018 M-Spordi Fordiga ning eelmisel aastal Citroeniga.

"Olen väga põnevil, et saan teha esimese võistluse Toyota Yaris WRC roolis. Iga auto on omamoodi ja selleks on vaja mõningaid kilomeetreid, et neid tundma õppida, aga senistel testidel on hästi läinud," ütles Ogier Toyota pressiteate vahendusel. "Tahan sel aastal püüda enda seitsmendat MM-tiitlit, usume, et selle autoga on selleks hea võimalus."

"Monte Carlo on minu jaoks eriline ralli. Mäletan, et käisin 1990. aastate lõpus pealtvaatajana kohapeal ja Tommi (Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen – toim) võitis mitu aastat järjest. Ta oli minu esimene iidol rallimaailmas," avaldas Ogier. "Ka mul endal on Monte Carlos päris hea seeria olnud, aga igal aastal on üha rohkem pingeid, et seda seeriat jätkata. See on alati suur väljakutse, aga ma naudin seda."

Lisaks Ogier'le sõidavad sel hooajal Toyota ridades veel ka Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Nagu varasemalt, saab ka sel hooajal kõikidele rallidele kaasa elada ERR-i ralliblogi vahendusel, lisaks näitame otseülekandes rallide punktikatseid. Ralliblogi alustab kolmapäeval, 22. jaanuaril ja Monte Carlo punktikatse ülekanne on kavas pühapäeval, 26. jaanuaril kell 13 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.